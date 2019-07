Betis Siviglia, Lo Celso non convocato: segnale per il Tottenham?

Betis Siviglia, Lo Celso non convocato per la trasferta in Messico: segnale per l’approdo al Tottenham?

Sembra a questo punto conclusa l’esperienza di Giovani Lo Celso al Betis Siviglia. La società spagnola ha pubblicato la lista dei convocati per la prossima trasferta in Messico. Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile addio del centrocampista argentino.

Ora questa prospettiva sembra molto più vicina dato che il giocatore non rientra nei nomi dei convocati per il match: il Tottenham, club più vicino al centrale, può considerare ciò come un ottimo segnale.