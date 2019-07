Biasin su Icardi: «Vale molto meno di 80 milioni. Marotta ha in mente uno scambio»

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la situazione che ruota intorno ad Icardi e svela il piano di Marotta

Durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin prova a fare il punto della situazione sul futuro di Mauro Icardi, sempre più lontano dall’Inter. Le sue parole

«Quanto vale Icardi? In una condizione ideale vale 80 milioni, al momento molto meno ma sono convinto che Marotta abbia fatto le sue valutazioni e non lo svenderà, ha in mente uno scambio, vediamo se ci riuscirà»