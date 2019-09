Biglietti Champions League Inter-Slavia Praga: info e dove acquistarli

L’Inter inizia il suo percorso in Champions League affrontando a San Siro lo Slavia Praga. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida

L’Inter di Antonio Conte inizia il suo cammino nel Gruppo F di Champions League affrontando in casa lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky. Il calcio d’inizio della partita, che si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza, è fissato per questa sera alle ore 18.55. Biglietti Champions League Inter-Slavia Praga: per tutti i tifosi nerazzurri e gli appassionati c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti della partita.

Biglietti Inter-Slavia Praga: dove acquistarli

Ci sono diverse possibilità per assicurarsi i tagliandi per assistere alla sfida di Champions League fra Inter e Slavia Praga:

ONLINE SU INTER.IT/TICKETS

PRESSO I PUNTI VENDITA CONVENZIONATI: Inter Store di Galleria Passarella 2 (MM1 San Babila) e gli uffici dello Stadio (Ingresso 14)

I prezzi

Il costo dei tagliandi varia dai 40 euro del Secondo anello Blu ai 125 euro delle poltroncine centrali.