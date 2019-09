Biglietti Champions League Napoli-Liverpool: info e dove acquistarli

Il Napoli inizia il suo percorso in Champions League affrontando al San Paolo i Campioni d’Europa del Liverpool. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida

Il Napoli debutta nel Gruppo E di Champions League ospitando nel rinnovato Stadio San Paolo i Campioni d’Europa in carica del Liverpool di Jurgen Klopp. Biglietti Champions League Napoli-Liverpool: per tutti i tifosi partenopei e i semplici appassionati c’è ancora la possibilità di assicurarsi i tagliandi per assistere alla partita.

Biglietti Champions League Napoli-Liverpool: dove acquistarli

Si va verso il tutto esaurito allo Stadio San Paolo di Napoli per il big match con il Liverpool. A poche ore dal fischio di inizio della partita restano ancora disponibili biglietti per le due Curve e i Distinti inferiori. I tagliandi possono essere acquistati:

ONLINE SUL CIRCUITO TICKETONE.IT

PRESSO I PUNTI PLUS E LE RICEVITORIE ABILITATE

I prezzi

Il Napoli ha reso noto il costo dei tagliandi per assistere alla sfida fra Napoli e Liverpool. Per gli abbonati sarà applicato uno sconto del 25%. I prezzi variano dai 40 euro delle due Curve ai 300 euro della Tribuna d’Onore: