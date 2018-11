Biglietti Juventus-Inter, le info utili per l’acquisto dei tagliandi

Alla 15ª giornata di Serie A andrà in scena il derby d’Italia tra Juventus ed Inter allo Juventus Stadium. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida

Riprende la Serie A dopo la pausa per le Nazionali con la tredicesima giornata di campionato. La capolista Juventus durante questo turno ospiterà la Spal e, dopo la trasferta contro la Fiorentina,tornerà allo Stadium per sfidare l’Inter. Il derby d’Italia andrà in scena alla 15ª giornata venerdì 7 dicembre alle ore 20.30. Gara molto sentita anche quest’anno vista la posizione in classifica delle due compagini che occupano il primo ed il terzo posto in classifica.

BIGLIETTI JUVE INTER – I biglietti per la gara saranno venduti in fasi diverse come di consueto. Durante la prima fase di vendita che partirà oggi dalle ore 18 e si concluderà un minuto prima della mezzanotte, i ticket saranno acquistabili solo dai J1897 Member. La vendita riservata ai J1897 e Black&White Member inizierà domani 23 novembre alle ore 10.00 e si chiuderà alle ore 23.59 del 25 novembre. La vendita libera prenderà il via al termine delle prime due fasi di vendita lunedì 26 novembre alle ore 10.00. I biglietti potranno essere acquistati sul sito Listicket.com, presso le ricevitorie Listicket o chiamando il Call Center TicketOne al 892.101. Per quanto riguarda il prezzo, i biglietti avranno un costo compreso tra i 75 e i 250 euro, mentre saranno attive offerte con riduzioni per gli invalidi e gli Under 16. Come da accordi tra i due club, il settore dedicato ai tifosi ospiti, avrà un prezzo di 50 euro sia allo Juventus Stadium all’andata sia al ritorno a San Siro.

