Biglietti Napoli-Salisburgo: info e dove acquistarli

Biglietti Napoli-Salisburgo: tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi per il 4° impegno dei partenopei in Champions League

Nella 4ª giornata della Fase a gironi della Champions League, il Napoli di Carlo Ancelotti per il Gruppo E affronta in casa mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00 gli austriaci del RB Salisburgo, guidati in panchina da Jesse Marsch. Biglietti Napoli-Salisburgo: il club partenopeo non ha ancora ufficializzato le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per assistere alla partita, ma questi ultimi saranno gli stessi delle altre gare del Girone di Champions League.

Biglietti Napoli-Salisburgo: dove acquistarli

I tagliandi per vedere Napoli-Salisburgo sono acquistabili:

Online sul circuito Ticketone.it

Presso le rivendite autorizzate

Per gli abbonati, come accade per tutte le gare interne della stagione, è previsto un diritto di prelazione.

I prezzi

I prezzi dei biglietti, come per le altre gare del Girone E che vedranno protagonisti in casa i campani, varieranno dai 20 euro della Tribuna Family ai 200 euro della Tribuna d’onore nel caso dei tagliandi interi, per i tagliandi ridotti (riservati agli abbonati) si andrà invece dai 14 euro ai 150 euro.

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore: € 200,00

Tribuna Posillipo: € 80,00

Tribuna Nisida: € 60,00

Tribuna Family: € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti: € 45,00

Curve: € 25,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI (con 25% di sconto)

Tribuna d’Onore: € 150,00

Tribuna Posillipo: € 60,00

Tribuna Nisida: € 45,00

Distinti: € 30,00

Curve: € 14,00