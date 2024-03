Biglietti Roma-Milan, già 45.000 biglietti venduti: sold out vicino

C’è tanta attesa per lo scontro tra Milan e Roma di Europa League. Già venduti 45.000 biglietti per il ritorno

La Roma è pronta ad ospitare il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’andata non si è ancora giocata, ma i tifosi giallorossi hanno polverizzato 45.000 biglietti nelle due fasi di prelazione per abbonati di Serie A e Coppa.

La vendita libera è iniziata alle 15 e si prevede l’ennesimo sold out giallorosso per questa gara che consegnerà ad una delle due italiane il passaggio del turno in semifinale di Europa League.