Biglietti Roma-Porto, le info utili per l’acquisto dei tagliandi

La Roma è stata sorteggiata con il Porto negli ottavi di finale di Champions League. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida di andata allo stadio Olimpico

Poteva sicuramente andar peggio alla Roma nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi hanno pescato dalle urne di Nyon il Porto, primo nel girone D, evitando club come il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Manchester City, il Borussia Dortmund e sopratutto il Barcellona. Sulla carta sembra una sfida abbordabile per la formazione di Di Francesco che però non dovrà sottovalutare la gara, basta pensare all’agosto del 2016 quando proprio i lusitani eliminarono la Roma ai preliminari della competizione. Essendosi qualificato come secondo nel proprio girone, il club capitolino dovrà disputare la partita d’andata tra le mura dell’Olimpico martedì 12 febbraio, mentre il ritorno in programma il 6 marzo si giocherà in Portogallo.

BIGLIETTI ROMA-PORTO – L’acquisto dei biglietti è già possibile su alcune piattaforme online. Il costo è variabile: dai 51 euro per la Curva Nord e dai 75 ai 190 per i Distinti. Per le tribune il prezzo è più alto: circa 110 per la Tevere e 150 per la Tribuna Monte Mario. Infine per un posto in Tribuna d’Onore il costo è di circa 440 euro.

Biglietti Roma-Porto, dove acquistarli

I biglietti per la sfida d’andata sono già acquistabili su queste piattaforme online:

Ottavi di finale: Roma-Porto

ANDATA : MARTEDÌ 12 FEBBRAIO: 21.00 – Roma-Porto

: MARTEDÌ 12 FEBBRAIO: 21.00 – RITORNO: MERCOLEDÌ 6 MARZO: 21.00 – Porto-Roma

L’andata sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in diretta streaming su Sky Go, mentre la gara di ritorno sarà visibile sui canali della televisione satellitare ed in chiaro su Rai Uno ed in streaming su Rai Play.