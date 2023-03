Bigon, gioca Milan-Napoli: «Entusiasmo e motivazioni pendono dalla parte azzurra»

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, ha parlato della sfida di Champions League contro il Milan a La Gazzetta dello Sport

«Il rischio che possa esserci un po’ di sazietà c’è, ma per il Napoli questa è un’occasione unica e sarà anche una motivazione. L’entusiasmo è tutto per gli azzurri, ma il Milan con il cambio modulo ha ritrovato le sue certezze. La classifica può finire per incidere in questa partita. Poi dico anche forza Inter, sarebbe bello avere un altro derby italiano in semifinale».