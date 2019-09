Bilancio Lazio: rosso di 13 milioni al 30 giugno 2019

La Lazio ha pubblicato i dati relativi al bilancio chiuso al 30 giugno 2019: rosso di 13,2 milioni di euro

La Lazio ha reso noti i dati relativi al bilancio chiuso, con un rosso di 13,2 milioni di euro, al 30 giugno 2019, contro un utile di 36,2 milioni di euro del bilancio al 30 giugno 2018.

Nel comunicato si legge: «Il fatturato al 30 giugno 2019 è costituito da ricavi da gare per euro 10,87 milioni, diritti tv e altre concessioni per Euro 81,64 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per euro 20,77 milioni, ricavi da merchandising per euro 1,54 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 8,14 milioni».