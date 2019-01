Bistecca indigesta per Ribery: il Bayern lo multa per la reazione avuta!

Il Bayern Monaco ha deciso di multare Ribery per le frasi social contro coloro che lo avevano criticato per la cena dorata nel ristorante di Salt Bae

Durante le feste natalizie, Frank Ribery ha cenato nel lussuoso ristorante del famoso chef Salt Bae mangiando una bistecca ricoperta d’oro. La reazione sdegnata del mondo del web non si è fatta attendere: gli utenti hanno accusato il francese di ostentare troppo la sua ricchezza, offendendo chi, invece, muore di fame. L’esterno del Bayern Monaco non l’ha presa molto bene e sul suo profilo Instagram ha rispedito al mittente con parole dure tutte le accuse: «Mettiamo subito le cose in chiaro in questo 2019. Cominciamo dagli invidiosi, dalla gente arrabbiata che è nata da un preservativo rotto. Fottetevi, le vostre madri, le vostre nonne e il vostro intero albero genealogico. Io non vi devo niente, il mio sucesso è soltanto grazie a Dio, a me, alla mia famiglia e ai miei amici che hanno creduto in me. Gli altri sono sempre stati sassolini nelle mie scarpe».

Parole che non sono piaciute ai vertici del club bavarese che ha immediatamente multato il giocatore. Questo quanto detto del direttore sportivo bavarese Salihamidzic, riprese all’interno del comunicato: «Ha usato parole che il Bayern non può accettare come club e che non si addicono allo stesso Franck come modello di uomo. Ho parlato con lui e gli ho detto che lo avremmo multato. Ha accettato senza dire niente»