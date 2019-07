Sassuolo Boateng: che cecchino su calcio di rigore – VIDEO

Kevin Prince Boateng si sta allenando a Vipiteno insieme al resto della rosa del Sassuolo, curando in particolar modo i calci di rigore

(Dal nostro inviato) – In attesa di offerte concrete sul mercato, Kevin Prince Boateng si sta allenando al pari dei suoi compagni nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno. Il ghanese è apparso in forma e carico per la nuova stagione.

Boateng si è esercitato molto sui calci di rigore. Su cinque tiri dal dischetto, quattro hanno bucato la porta difesa da Satalino. Dovesse rimanere in neroverde sarà lui il rigorista del Sassuolo?