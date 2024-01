Boban lascia l’incarico UEFA e attacca Ceferin

Zvonimir Boban ha deciso di lasciare in accordo con l’UEFA il suo incarico all’interno dell’organizzazione

COMUNICATO – «La UEFA desidera annunciare la partenza di Zvonimir Boban dall’organizzazione per mutuo consenso. E’ entrato a far parte dell’organizzazione nel 2021 come Capo del Calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui l’istituzione del Consiglio UEFA per il Calcio e il Forum del Calcio Giovanile. La UEFA lo ringrazia per il suo servizio dedicato e gli augura la migliore fortuna per i suoi futuri impegni professionali».

PAROLE – «Manifestato preoccupazione e dissenso per la modifica dello statuto, ma il presidente mi ha risposto che per lui non c’è nessun problema legale né tantomeno etico morale»