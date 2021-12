Boga Atalanta, trovato l’accordo! Cifre e dettagli dell’operazione

L’Atalanta ha raggiunto un accordo con il Sassuolo per le prestazioni sportive di Jeremie Boga. L’esterno sarà a Bergamo lunedì

Jeremie Boga sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Come riferito da Sky Sport, l’attaccante del Sassuolo sarà a Bergamo nelle prossime ore per le visite mediche di rito e si aggregherà alla squadra di Gasperini dopo la sosta natalizia.

L’Atalanta ha raggiunto un accordo con il Sassuolo per una cifra intorno ai 22 milioni di euro più bonus. L’esterno sarà l’arma in più di Gasperini per cercare di puntare più in alto possibile in campionato.