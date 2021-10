Bollini: «Maldini ha qualità tecniche indiscusse, sono contento per lui»

Alberto Bollini fa il punto della situazione sulla sua Under 21 e loda Maldini

Alberto Bollini fa il punto della situazione con il Corriere dello Sport della sua Under 21, che ha pareggiato contro l’Inghilterra e ora dovrà sfidare il Portogallo.

MALDINI – «Sono contento perché sta avendo l’opportunità di mettersi in luce giocando in un grande club come il Milan. Daniel ha qualità tecniche indiscusse che ha implementato con una struttura fisica di primissima fascia».

NAZIONALI CON MODULO IDENTICO – «L’indicazione che abbiamo è di impostare una linea difensiva a 4, ma ognuno gioca in base alle caratteristiche dei ragazzi».

GIOVANI IN ITALIA – «Ultimamente vedo più possibilità per i giovani. In Italia la fisicità riveste un ruolo importante e i nostri ragazzi hanno un diverso sviluppo fisico, che non è quello dei loro coetanei in Ligue 1».