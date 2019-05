Bologna, agente Orsolini: «Futuro? Vuole restare»

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato del suo futuro del suo assistito, che può essere riscattato dalla Juve

Riccardo Orsolini può rimanere al Bologna. Il giocatore sta disputando una grande seconda parte di stagione, ha segnato 7 gol, e può essere riscattato dai rossoblù e controriscattato dalla Juve.

Il suo agente Donato Di Campli ha parlato a Il Resto del Carlino del futuro dell’esterno offensivo del Bologna: «Riccardo vuole rimanere a Bologna. Lo desidera altresì la sua famiglia. Nessuno dimentica come la crew rossoblù abbia dato al ragazzo una chance in un momento di difficoltà come quello trascorso a Bergamo con l’Atalanta. Juventus? Se ne parlerà a salvezza aritmetica».