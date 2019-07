Bisogna attendere ancora per conoscere la risposta definitiva di Skov Olsen. Il giocatore piace al Bologna

Non sembra finire più la telenovela relativa a Skov Olsen. Il calciatore danese ha sostenuto le visite mediche con il Bologna e poi è tornato in Patria. Il giocatore si è preso alcuni giorni di tempo per riflettere e non ha ancora dato una risposta ai rossoblù.

Squanto riportato da Il Resto del Carlino, il danese avrebbe chiesto un altro giorno di tempo per decidere del suo futuro: richiesta accolta dalla dirigenza rossoblu. Bisognerà dunque attendere ancora.