Felipe Avenatti lascia il Bologna. L’attaccante si appresta a firmare un nuovo contratto con lo Standard Liegi

Il Bologna saluta Felipe Avenatti. L’attaccante uruguaiano, reduce da una buona stagione in Belgio con la maglia del Kortrijk (15 gol in 28 partite) ha trovato una nuova sistemazione in Jupiler League.

Il giocatore sarà ceduto per 5-6 milioni di euro allo Standard Liegi. Secondo La Repubblica edizione Bologna, il trasferimento è stato impostato e verrà finalizzato nelle prossime ore.