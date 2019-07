Bologna, Bigon: «Siamo tanti: sul mercato lavoreremo così»

Bologna, le dichiarazioni di Riccardo Bigon a margine della conferenza di presentazione di Skov Olsen. Ecco le sue parole sul mercato

Quest’oggi il Bologna ha presentato ufficialmente Skov Olsen ai suoi tifosi. A margine della conferenza, ha parlato Riccardo Bigon, direttore sportivo dei felsinei, del calciomercato della società rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni.

MERCATO BOLOGNA – «Avevamo degli obiettivi in testa, volevamo chiuderli prima del ritiro e ce l’abbiamo fatta. Oggi siamo veramente tanti, sicuramente qualche uscita ci dovrà essere e la priorità è quella di sfoltire la rosa. Abbiamo tanti giocatori forti su cui puntare, da qui alla fine del mercato non si può dire che non faremo altro ma per ora siamo contenti di ciò che abbiamo».