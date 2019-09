Bologna, Bigon: «Grazie ai bresciani per l’affetto a Mihajlovic»

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Brescia

C’è tanta soddisfazione in casa Bologna per la vittoria, in rimonta, sul Brescia. Nel post partita tocca al direttore sportivo felsineo Riccardo Bigon commentare quanto accaduto al Rigamonti. Ecco le sue parole a Sky Sport.

MIHAJLOVIC – «Voglio ringraziare il Brescia e i suoi tifosi per lo striscione esposto per dare carica a Sinisa Mihajlovic. Questa sua difficoltà momentanea viene condivisa un po’ da tutti nel mondo del calcio e questa è una cosa bella. La sua forza accomuna tutti noi, il nostro tecnico era contentissimo. Lui comunica con i suoi ragazzi dello staff, stiamo prendendo anche un po’ di organizzazione con questa cosa perché vi assicuro che non è semplice. Stiamo andando sempre meglio, sappiamo che è una cosa passeggera e di poter tener botta fin quando lui non tornerà, anche la squadra ha una bella carica che si è trasmessa anche dal finale della scorsa stagione»