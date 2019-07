Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato al termine della presentazione del nuovo calendario del campionato

Questo il commento del direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon alla pubblicazione del calendario del prossimo campionato di Serie A: «Un inizio stimolante ma tutt’altro che semplice, con due neopromosse nelle prime tre giornate e nel loro stadio, con in mezzo il derby con la Spal: sarà importante cominciare bene, trovando la migliore condizione il più presto possibile».

Prosegue Bigon ai microfoni del sito ufficiale rossoblù: «Nel mese di ottobre avremo Lazio e Juventus, poi due sfide assai interessanti con Sampdoria e Cagliari che ci diranno di che pasta siamo fatti. A dicembre Napoli, Milan e Atalanta in sequenza saranno begli esami di maturità, così come la trasferta di Lecce e la chiusura con Fiorentina prima e Torino poi.

In generale comunque il calendario incide fino a un certo punto: sappiamo che in Serie A tutte le partite sono durissime e dovremo fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».