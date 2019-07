Bologna, chiuso per Lappalainen: i dettagli dell’affare

Il Bologna ha chiuso l’affare per Lappalainen, calciatore finlandese. I dettagli dell’affare che porterà in rossoblù l’attaccante

Un nuovo colpo in entrata per il Bologna. Il club rossoblù ha chiuso per Lassi Lappalainen, esterno d’attacco classe ’98. Il finlandese arriva dall’Helsinki.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà in Italia già domani, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. Il giovane finlandese sarà poi girato in prestito al Montreal Impact. L’operazione è stata curata dall’intermediario Silvio Pagliari.