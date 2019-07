Bologna, choc Mihajlovic: addio per gravi problemi di salute?

Sinisa Mihajlovic parlerà probabilmente stasera in conferenza. Deve affrontare una terapia d’urto e potrebbe lasciare la panchina del Bologna

Choc in casa Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic potrebbe lasciare la panchina dei felsinei per un problema di salute che sarà valutato più approfonditamente nelle prossime ore ma che potrebbe costringerlo a fermarsi per qualche tempo, dovendo fare una terapia d’urto. Il Bologna è in grande ansia.

Dopo non aver seguito la squadra a Castelrotto per il ritiro, raggiungerà il Trentino probabilmente stasera e, da quello che filtra, spiegherà lui stesso in conferenza stampa il suo stato di salute. Auguriamo a Sinisa Mihajlovic una pronta guarigione, impazienti di vederlo nuovo in panchina.