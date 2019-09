Il Bologna potrebbe eguagliare il record di punti a inizio stagione, dopo tre partite, detenuto da Francesco Guidolin

Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina in occasione della gara tra Brescia e Bologna in programma domani ma con una vittoria il suo Bologna può eguagliare un altro Bologna, quello di Francesco Guidolin.

Come riporta il Resto del Carlino, La miglior partenza da quando la vittoria vale tre punti è di Guidolin, la band di Mihajlovic può eguagliarlo con una vittoria al Ripamonti.