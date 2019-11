Bologna, De Leo: «Felici che Mihajlovic sia di nuovo vicino al gruppo»

Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Le sue parole

Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa, dopo il match contro il Parma, del ritorno di Sinisa Mihajlovic al Bologna dopo il terzo ciclo di cure.

«Il mister è un valore aggiunto per questo gruppo, è chiaro. Ma non possiamo dipendere dalla presenza o meno di Sinisa perché finirebbe per essere un alibi. I nostri giocatori hanno le qualità per poter fare di più. A noi fa piacere che Mihajlovic sia tornato vicino dal gruppo, ovviamente; credo che i ragazzi ci abbiano sempre messo l’anima, non solo oggi»