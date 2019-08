Bologna, il ds Bigon: «Pulgar? Se non arrivano offerte dalle big…»

Pulgar: resti al Bologna o vai via? Ecco le parole del direttore sportivo felsineo Bigon sul centrocampista

Intervistato da Sky Sport, il ds del Bologna Bigon ha risposto alle domande sul futuro di Pulgar.

Ecco le dichiarazioni: «Pulgar? Ancora non so se resterà, non dipende da noi. È l’unico giocatore che abbiamo in rosa con la clausola rescissoria. È stato bello vedere il ragazzo rientrare in anticipo pur di stare con noi. Se fossi in lui, se non arrivano offerte dalle big, resterei al Bologna».