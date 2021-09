Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha fatto il punto dopo il calciomercato estivo: le sue dichiarazioni

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha fatto il punto dopo il calciomercato estivo. Le sue dichiarazioni.

«Crediamo tutti di aver migliorato la squadra, abbiamo un anno in più di esperienza nei calciatori rimasti. È arrivato un giocatore con un impatti rilevante come Marko Arnautovic e questo ci dà opzioni in più rispetto al passato. La squadra sembra, al di là della brutta prova in Coppa Italia, più equilibrata e quadrata, proporrà un gioco aggressivo e penso ci aspetti una bella stagione. Cessione Tomiyasu pianificata? Di pianificato c’è poco nel mercato, avevamo detto che sarebbe partito un calciatore e uno ne è partito. La società che stava manifestando interesse per Tommy è cambiata e la trattativa è stata chiusa negli ultimi giorni, ma l’arrivo di Arthur lo aveva già rimpiazzato, anche se non hanno lo stesso ruolo».