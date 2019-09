Bologna, Fenucci: «Confermo le cifre: investimenti importanti sul mercato»

Le parole del dirigente del Bologna Claudio Fenucci sulle spese e sugli obiettivi della formazione rossoblù

Claudio Fenucci, dirigente del Bologna, ha parlato a margine della conferenza di presentazione di Gary Medel. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Le cifre sulle operazioni di mercato che sono state riportate sono corrette».

Prosegue Fenucci: «È stato un mercato oneroso sul piano finanziario con un saldo di -30 milioni per quest’anno e un saldo di partenza di -15 per l’anno prossimo, con investimenti finalizzati alla crescita attuale e potenziale della squadra. Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose, sperando che i risultati siano all’altezza, vogliamo stare a ridosso della zona Europa».