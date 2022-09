Bologna, Fenucci: «Mihajlovic è un amico. Ma nel 2022 abbiamo vinto quattro partite»

L’ad del Bologna Fenucci è tornato sull’addio a Mihajlovic intervenendo in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

L’ESONERO – «Non è stato facile perché Sinisa è in primis un amico. Calcisticamente parlando, abbiamo visto la squadra vincere solo quattro volte nell’anno solare e la Serie A è un campionato difficile quindi, se le cose non vanno, bisogna intervenire a prescindere del rapporto umano. È stata una decisione soffertissima. Mi è invece dispiaciuto che qualcuno che non conosceva il nostro rapporto abbia fatto il moralista, visto che poi dall’interno e dai media bolognesi sono arrivati giudizi diversi. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato con Sinisa. Il Bologna ha deciso immediatamente dopo l’annuncio della malattia di mettere Sinisa nelle condizioni di poter comunque seguire la squadra e da lì il rapporto si è consolidato ed è cresciuto»