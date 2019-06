Bologna, Gerson nei pensieri: Sabatini pronto allo sprint

Gerson lascerà la Fiorentina e nuovamente la Roma. Il Bologna è in pole per il suo acquisto: le ultimissime notizie

Il Bologna ha individuato in Gerson uno dei possibili rinforzi per far fare il salto di qualità alla formazione guidata da Sinisa Mihajlovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore brasiliano potrebbe vestire la maglia rossoblù.

Il Bologna lavora a un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Sabatini è pronto allo sprint finale per il giocatore di proprietà della Roma.