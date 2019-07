Bologna, Hendrix mette fretta ai rossoblù. Decisiva la prossima settimana

Bologna, Hendrix mette fretta alla dirigenza. Su di lui l’interesse di Cska Mosca e due club di Bundesliga, decisiva la prossima settimana

Jorrit Hendrix mette fretta al Bologna. Non esiste una reale deadline che il giocatore del Psv ha dato ai felsinei ma, fa sapere il Corriere dello Sport, non aspetterà il club italiano per troppo tempo. Le soluzioni sono due: o la trattativa si sblocca entro la prossima settimana, o il calciatore sceglierà altre strade.

Su di lui sono forti due club di Bundesliga e il Cska Mosca. Tutto rimane nelle mani di Sabatini e Bigon: se dovessero decidere di accelerare la trattativa andrà in porto senza nessun problema.