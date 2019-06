Il Bologna pensa a un colpo a costo zero per rinforzare la rosa di mister Mihajlovic: idea Dusan Basta dalla Lazio

Non solo colpi costosi per il Bologna. Dusan Basta potrebbe essere uno dei rinforzi low cost per la formazione rossoblù che riparte dopo la conferma ufficiale di Sinisa Mihajlovic (rinnovo triennale a 2 milioni a stagione per l’allenatore).

L’ambizioso progetto rossoblù passa dai 30 milioni per i riscatti di Sansone, Soriano e Orsolini ma non solo. Nelle ultime ore si fa largo la pista Dusan Basta, in scadenza con la Lazio. A riportarlo è Tuttosport.