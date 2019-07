Bologna, il papà di Skov Olsen: «Deve pensarci bene»

Le parole di Thomas Olsen, papà di Skov, attaccante finito nel mirino del Bologna. Il giocatore riflette sul futuro

Skov Olsen sembrava vicino al Bologna. Il giocatore, dopo le visite mediche, è tornato in Patria e riflette sul futuro. Il papà ne ha parlato alla testata danese B.T.

Ecco le sue parole: «In questo momento è immerso nei suoi pensieri: Andreas è un ragazzo giovane me prudente. Per lui si tratta di una decisione importante. Non importano i soldi. Ha 19 anni e importa avere un progetto attorno a sè e giocare il più possibile. Non gli importa di avere solamente un buon reddito».