Il presidente del Bologna, Joey Saputo, sbotta in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Frosinone

Il Presidente del Bologna, Joey Saputo, ha commentato la sconfitta interna contro il Frosinone per 4-0. Saputo si è presentato in conferenza stampa nel post-partita e ha sbottato senza mezzi termini. ecco le sue parole: «Credo che oggi, devo dire come presidente, la squadra abbia fatto pietà. Essere un tifoso del Bologna oggi per me è veramente qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Giocare in casa una partita davvero importante e perdere come abbiamo fatto senza carattere, per me è un messaggio inaspettato e sono molto deluso per come abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi. Ho avuto l’opportunità di parlare coi calciatori e ho detto che devono dare di più. Non ho mai criticato nessuno finora, ma ora devo intervenire. Il Bologna cambierà».