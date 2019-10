Bologna: l’infortunio di Medel e gli equilibri della squadra

L’infortunio di Medel per un mese complica i piani al Bologna. Mihajlovic dovrà prendere le contromisure adeguate

L’infortunio di Medel è una pessima notizia per il Bologna. La squadra di Mihajlovic è molto propositiva, attacca con tanti effettivi ed ha tanti giocatori sopra la linea della palla.

E’ quindi necessario un equilibratore davanti alla difesa, per evitare di vedere la squadra spaccata in due nelle ripartenze rivali. Lo scorso anno Pulgar aveva avuto un grande rendimento, in questa stagione invece è stata la volta di Medel. Senza il cileno, bisognerà effettuare le correzioni tattiche adeguate per evitare di vedere un Bologna troppo squilibrato.