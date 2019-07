Bologna, infortunio per Dzemaili: i tempi di recupero

Problemi per il centrocampista svizzero nelle prime settimane di ritiro. Infortunio Dzemaili: le ultimissime notizie

Non arrivano buone notizie per il Bologna. Non solo le dichiarazioni di Pulgar che ha chiesto l’addio ai rossoblù. Brutte notizie anche da Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero del Bologna.

Infortunio per il calciatore del club rossoblù: il giocatore si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. I tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane.