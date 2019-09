Bologna, la squadra in visita a Mihajlovic in ospedale al rientro da Brescia: i retroscena raccontati da capitan Dzemaili

All’indomani della visita a sorpresa in ospedale al tecnico Mihajlovic, in casa Bologna è capitan Dzemaili a svelare alcuni retroscena del video che ha fatto il giro del web. «Volevamo fare qualcosa di speciale per il nostro allenatore, perché se lo merita. E l’idea ci è venuta mentre eravamo in viaggio», le sue parole raccolte da Il Resto del Carlino.

Ha quindi proseguito. «Quella di andare dal mister è stata un’idea spontanea, nata in pullman durante il ritorno: gli abbiamo fatto una sorpresa, lui non se lo aspettava e gli ha fatto piacere. Ma poi ci ha subito detto che il secondo tempo di Brescia gli era piaciuto più del primo…».