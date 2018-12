Bologna-Lazio 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Bologna-Lazio, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il pomeriggio del “Boxing day” all’italiana riserverà un Bologna-Lazio che potrebbe non apparire tra gli incontri più appariscenti e spettacolari, sulla carta, ma che riserverà indubbiamente emozioni forti per i tecnici delle due squadre. Per la prima volta in Serie A, infatti, Filippo e Simone si ritroveranno come avversari su panchine opposte (dopo l’esperienza nelle giovanili): un match fondamentale per le sorti e gli obiettivi di entrambe le squadre all’interno di un “derby” famigliare, inevitabilmente, molto sentito. Con la vittoria sul Cagliari, la Lazio ha ritrovato il quarto posto in solitaria mentre il Bologna, con il pareggio per 0-0 contro il Parma è rimasta ancorata al terzultimo posto, con 13 punti. Urge, dunque, un risultato importante per gli uomini di casa e, soprattutto, per Filippo che, con una sconfitta, rischierebbe fortemente la panchina. Ecco la cronaca live del match.

Bologna-Lazio 0-0: tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Arbitro: Luca Pairetto

Note:

Bologna-Lazio: diretta live e sintesi

22’ ˗ Contrasto tra Santander e Strakosha: ad avere la peggio è il portiere che rimane a terra per qualche secondo

21’ ˗ Intervento irregolare su Poli in mezzo al campo: calcio di punizione per il Bologna

20’ ˗ Occasione Bologna. Sfruttando una ripartenza interessante, Okwonkwo, dal limite dell’area, si invola verso l’interno, cercando il tiro a giro: troppo largo

18’ ˗ Caicedo si gira con rapidità e tenta il tiro dalla distanza: nessun problema per il portiere emiliano

16’ ˗ Occasione Lazio. Sugli sviluppi di una grande giocata e il conseguente perfetto cross in mezzo da parte di Milinkovic˗Savic, Marusic svetta sopra il suo marcatore, mandando di poco a lato del palo

15’ ˗ Santander può puntare la porta ma, in maniera abbastanza egoista, prova un tiro dalla distanza completamente senza pretese: Strakosha non ha problemi a bloccare

14’ ˗ Santander, con il fisico, affonda Luiz Felipe: Pairetto fischia la punizione

13’ ˗ Occasione Lazio. Luis Alberto, dal limite dell’area, lascia partire un tiro decisamente più insidioso del precedente: questa volta Skorupski deve superarsi con una grande parata in calcio d’angolo

11’ ˗ Il tentativo di Luis Alberto dalla distanza finisce direttamente in curva

9’ ˗ Milinkovic˗Savic atterra un avversario con un fallo deciso: l’arbitro fischia ma non estrae cartellini

9’ ˗ Lucas Leiva cerca di impostare per tentare la ripartenza dei suoi ma è ancora il centrocampo di casa a fermare tutto

6’ ˗ Skorupski blocca senza problemi il tentativo di cross in mezzo all’area di Correa

4’ ˗ Luiz Felipe fa sentire il fisico su Santander in maniera regolare fermando la spinta offensiva bolognese

3’ ˗ Primo calcio d’angolo per la Lazio

3’ ˗ Scambio rapido e preciso sulla fascia destra tra Marusic e Correa, fermato dal provvidenziale intervento di Helander

2’ ˗ Luiz Felipe riesce a guadagnare a fatica una rimessa dal fondo

1’ ˗ Gran pressing del Bologna a mettere in difficoltà Skorupski che rilancia direttamente in fallo laterale

1’ ˗ Pairetto fischia il calcio d’inizio: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Bologna e Lazio sono entrate in campo e sono pronte a dare inizio al match della 18° giornata di Serie A

Bologna-Lazio: formazioni ufficiali

Bologna-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Qui Bologna. Dopo il non utilissimo ma comunque importante, per il tenore della partita, pareggio contro il Parma, gli uomini di Filippo Inzaghi dovranno cercare di dare una svolta a un cammino piuttosto buio, fatto di soli 13 punti. Contro la Lazio, allora, scenderanno in campo molti uomini già visti domenica, a eccezione di Orsolini e Krejci che partiranno dal primo minuto. In avanti la coppia esperta composta da Santander˗Palacio, con Destro e Falcinelli pronti a subentrare. Unici indisponibili saranno Pulgar e Poli.

Qui Lazio. La vittoria contro il Cagliari ha portato in dote il ritorno al quarto posto ma per mantenerlo dal tentativo usurpatore delle altre pretendenti sarà necessario vincere contro il Bologna. Nel derby famigliare, Simone Inzaghi dovrà risolvere il dubbio Luis Alberto, con Correa pronto a subentrare. Torna disponibile Lucas Leiva con le fasce di centrocampo presidiate da Marusic e Lulic. Nessun cambio in difesa. Diffidati della partita saranno Parolo e Immobile, con l’attaccante non sicuro di partire dal primo minuto.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, De Maio, Santurro, Gonzalez, Paz, MBaye, Donsah, Dzemaili, Dijks, Okwonkwo, Destro, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Lukaku, Wallace, Bastos, Lukaku, Caceres, Patric, Durmisi, Murgia, Cataldi, Berisha, Parolo, Caicedo, Rossi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna-Lazio: precedenti

Quello che andrà in scena al “Dall’Ara” di Bologna tra i padroni di casa e la Lazio sarà la gara numero 129 nella massima serie, per un bilancio di 44 vittorie dei felsinei, 34 pareggi e 49 trionfi dei capitolini. La squadra di casa non vince, tra le mura amiche, contro la Lazio dal gennaio 2011, quando il 3˗1 firmato Di Vaio e Ramirez consegnò loro il trionfo. L’incontro della scorsa stagione, giocato al Dall’Ara terminò 2˗1 in favore della squadra di Simone Inzaghi, mentre il ritorno a Roma vide un pareggio che frenò la corsa della Lazio verso la zona Champions League.

Bologna-Lazio: arbitro

Sarà Luca Pairetto della sezione di Torino l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Bologna e Lazio, valida per la 18° giornata di Serie A. Per il fischietto piemontese, classe ’84, imprenditore di professione, sarà la gara numero 9 in stagione, tra Serie A e Coppa Italia. Pairetto, per l’occasione, sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Bindoni. Il quarto uomo sarà Serra mentre alla postazione VAR siederanno Nasca e Vivenzi.

Bologna-Lazio Streaming: dove vederla in tv

