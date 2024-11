Bologna Lecce 1-0: prima vittoria interna per gli uomini di Italiano

Al Dall’Ara, il match valido per la 11ª giornata di Serie A tra Bologna Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna-Lecce, valevole per lì11esima giornata del campionato di Serie A Enlive 2024/2025.

BOLOGNA LECCE LIVE: LA CRONACA DELLA PARTITA SERIE A

PRIMO TEMPO

Nessun gol nella prima frazione di gara con il risultato che rimane fermo sullo 0-0. Le occasioni più importati sono capitati ai felsinei verso la fine dei 45 minuti iniziali con Freuler al 41esimo che schiaccia incredibilmente a due passi dalla porta e con la girata di testa di Castro dove ha trovato la risposta di Falcone.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Bologna si appoggia sul solito Ndoye: autore di una partita di quantità e qualità tra centrocampo e attacco. Al 53′ però è Lucumi a mandare alto un pallone invitante per i rossoblu: dove dall’altra parte c’è un Lecce solido come la roccia in difesa. Falcone deve salvare su Fabbian mentre il pubblico rossoblu riabbraccia Ferguson dopo l’infortunio.All’85’ il Bologna ritorna a riassaporare il vantaggio con una rete perfetta di Riccardo Orsolini grazie al supporto del citato capitano rossoblu. 1-0 per il Bologna che trova la prima vittoria interna del campionato.