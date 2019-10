Bologna, Mihajlovic dimesso dall’ospedale: il tecnico torna a casa

Bologna, Mihajlovic dimesso dall’ospedale: il tecnico dei felsinei può fare ritorno a casa dopo le cure. Ecco le ultime

Bella notizia per Sinisa Mihajlovic. Dopo aver ripreso il suo posto in panchina nella partita contro la Lazio, oggi il tecnico del Bologna è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola.

Mihajlovic, come riportato da Sky Sport, potrà fare ritorno nella sua casa di Roma per stare un po’ con la famiglia, in vista della decisione sulla sua presenza, o meno, alla ripresa del campionato contro la Juve a Torino.