Bologna, Mihajlovic: «Manca l’ultimo scatto, domani abbiamo una chance»

Bologna, Mihajlovic in conferenza stampa vede la salvezza: con un Milan in difficoltà aumentano le chances di risultato positivo

Sinisa Mihajlovic vuole completare l’opera e assicurare la salvezza al Bologna. Il tecnico dei felsinei ha parlato di questo in conferenza stampa, in vista della partita contro il Milan: «Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Il Milan è una squadra molto forte, è vero non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita».

La salvezza non è stata ancora raggiunta, nonostante il ruolino di marcia molto positivo: «Nessuno si poteva aspettare un cammino del genere, anche le altre squadre in lotta con noi hanno ottenuto grandi risultati nell’ultimo periodo. Dobbiamo chiudere la pratica il prima possibile e domani potremmo già avere una chance».

Capitolo formazione, Soriano indisponibile verrà sostituito da Svanberg: «Soriano è un giocatore diverso da tutti gli altri, la sua assenza sicuramente sarà pesante ma sono sicuro che chi scenderà in campo avrà le motivazioni giuste: domani giocherà Svanberg al suo posto».