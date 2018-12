Inzaghi soddisfatto: «Straordinari in difesa, rammarico per le ripartenze»

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi sorride al termine della sfida con il Milan terminata 0-0: ecco le sue parole a Sky Sport

Bologna-Milan è terminata 0-0, soddisfatto Filippo Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del grande ex del match: «Il Milan fa paura dal campo, Suso e Calabria in particolare perché ti saltano bene. Abbiamo concesso pochissimo e abbiamo tentato nel primo tempo di segnare: siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol vuol dire che ci siamo, abbiamo però avuto paura e sbagliato palloni che ci avrebbero mandato in porta».

Continua il tecnico rossoblu: «Siamo stati straordinari in difesa, c’è qualche rammarico per le ripartenze ma prendiamoci ciò che è venuto,. Si fatica a concedere poco al Milan senza disputare una gara attenta, quando si difende in quel modo non è sempre facile ripartire.Oggi era importante per noi dare una bella risposta».