Bologna Milan: perché Orsolini può essere la chiave

Orsolini può fare la differenza in Bologna-Milan. Ogni tanto il grande apporto di Theo Hernandez porta a degli scompensi

Tornato alla vittoria a Napoli, il Bologna vuole un nuovo successo per rilanciare la propria classifica. Contro il Milan, sarà importante la posizione di Orsolini. Theo Hernandez è in costante sovrapposizione, si tratta della principale fonte di gioco del Milan.

Capita quindi che non sempre riesca a ripiegare in tempo. Orsolini può quindi fare male su quella zona del campo, approfittando della possibilità che l’ex Real Madrid sia fuori posizione. Contro la Lazio, il Milan aveva patito per esempio diversi buchi a sinistra.