Bologna-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Milan, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pippo Inzaghi contro Rino Gattuso: entrambi in bilico, entrambi compagni di mille avventure e battagli in rossonero ed entrambi sulla graticola in caso di sconfitta. Bologna–Milan è pronta a riscaldare i cuori del gelido Dall’Ara (temperatura prevista per le 20.30, ovvero all’inizio della gara, -2) e a offrire tantissimi temi: sfida nella sfida tra i due allenatori ma anche tra Gonzalo Higuain e Inzaghi, con l’argentino che ha ereditato il numero 9 e sogna di interrompere la maledizione del 9 (dopo Pippo i numeri 9 milanisti hanno sempre faticato) tornando al gol dopo 6 partite. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live dal Dall’Ara di Bologna-Milan, con il nostro inviato Antonio Parrotto presente a Bologna.

Bologna-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Bologna-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Bologna-Milan: precedenti

Sono 140 i precedenti in Serie A tra Bologna e Milan e il bilancio pende nettamente dalla parte rossonera: 65 le vittorie rossonere, 38 i successi felsinei e 37 i pareggi. Il Milan ha vinto le ultime 6 gare, tra casa e trasferta, con il Bologna: l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (vittoria per 0-1 a San Siro). Al Dall’Ara vige un sostanziale equilibrio ma gli ultimi 16 anni hanno regalato poche gioie ai padroni di casa. Sono 70 gli scontri tra Bologna e Milan con i rossoblù padroni di casa: 25 successi per gli emiliani, 20 pareggi e 25 successi rossoneri. Il Bologna non batte il Milan tra le mura amiche dal 10 marzo 2002.

Bologna-Milan: arbitro

Sarà Fabio Maresca l’arbitro designato per Bologna-Milan, ultima sfida della 16ª giornata di Serie A. Insieme al fischietto napoletano i guardalinee Manganelli e Carbone. Quarto uomo sarà Fabbri. Al Var Valeri insieme a Meli. Sono 5 i precedenti tra il Milan e l’arbitro Maresca: i rossoneri non hanno mai perso, ottenendo 4 vittorie e un solo pareggio (0-0 con il Torino lo scorso anno). L’ultimo incrocio risale a Milan-Samp 3-2 dello scorso ottobre. Sono 7 invece i precedenti tra Maresca e il Bologna: 3 vittorie per i rossoblù, 1 solo pareggio e 3 sconfitte (2 vittorie e un pareggio in B).

Bologna-Milan: probabili formazioni e pre-partita

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Orsolini, Dijks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Paz, Mbaye, Krejci, Donsah, Dzemaili, Svanberg, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. Allenatore:Filippo Inzaghi.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Castillejo, Halilovic, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Bologna-Milan Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.