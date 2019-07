Bologna, mistero Skov Olsen: visite mediche fatte ma manca la firma, il motivo

Intrigo Skov Olsen: il danese ha sostenuto le visite mediche ma non ha ancora firmato il contratto con il Bologna

A Bologna persiste il giallo legato a Skov Olsen. Il danese ha ultimato ieri le visite mediche ma è tornato in patria senza apporre la firma sul contratto. Il ragazzo, reduce dall’Europeo Under 21, avrebbe ancora qualche giorno di pausa a disposizione prima di rientrare al lavoro, ma il fatto che sia rientrato in patria senza firmare, dopo aver terminato le visite mediche, ha lasciato un po’ di apprensione nell’ambiente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’entourage del giocatore sta pensando se andare a scadenza di contratto (2020) e poi vedere se si apriranno altri scenari. Il Bologna rimane comunque ottimista per la buona riuscita dell’affare.