Il Bologna pensa alla cessione di Adam Nagy. Il centrocampista classe ’95 è in partenza: sulle sue tracce il Lecce

Adam Nagy, salvo sorprese, lascerà il Bologna. Il centrocampista ungherese ha la valigia in mano e non sembra rientrare nei piani rossoblù per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sul centrocampista classe 95 ci sarebbe anche il Lecce. Il giocatore piace in Turchia ma attenzione anche alle sirene provenienti dal campionato italiano.