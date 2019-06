Bologna, nuova idea di mercato: José Mauri a costo zero

Il Bologna pensa a José Mauri. Il centrocampista del Milan è in uscita: contatti telefonici tra Mihajlovic e l’entourage

Cambio di casacca per José Mauri. Il centrocampista classe ’96 non ha avuto un rendimento positivo con la maglia del Milan e ora si appresta a partire, a parametro zero.

Il Bologna, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, sta pensando di rinforzare il proprio centrocampo con l’italo-argentino. Ci sarebbe già stato un contatto telefonico tra Mihajlovic e l’agente del centrocampista.