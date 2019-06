Angelo Ogbonna nel mirino del Bologna ma il difensore, con ogni probabilità, non arriverà in rossoblù: le ultimissime

Il Bologna, come è noto, cerca un nuovo difensore. Vicino il difensore giapponese di Tomiyasu, come svelato ieri da Sabatini, ma non solo.

Lyanco è un obiettivo difficile da perseguire, così come Angelo Ogbonna. Secondo Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe scartato l’opzione Ogbonna per via dei costi: il giocatore guadagna 2 milioni a stagione e il costo del cartellino si aggira sui 10.