Bologna, gol amaro di Orsolini: si fa male sul raddoppio in Coppa Italia, al suo posto Dominguez

Gol ed infortunio per Orsolini in Coppa Italia: il rossoblù sente tirare il flessore in occasione del raddoppio contro il Monza e ha chiesto il cambio

Gol sfortunato per Riccardo Orsolini in Bologna Monza: l’attaccante rossoblù dopo aver segnato il raddoppio contro i brianzoli in Coppa Italia si fa male e chiede il cambio.

La rete arriva su un contropiede della squadra di Italiano da corner per i brianzoli: gran corsa ad arrivare a tu per tu con Pizzignacco e scavetto a superarlo, ma già nell’esultanza il calciatore aveva fatto segno alla panchina di avere sentito dolore al flessore della gamba destra. Al suo posto entra Dominguez.