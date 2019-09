Bologna, Palacio titolare nella gara contro il Brescia?

La formazione del Bologna in vista della sfida di Brescia potrebbe cambiare: Palacio titolare contro i bresciani?

Nel Bologna privo di Sinisa Mihajlovic e Danilo che affronterà il Brescia, c’è un dubbio importante che riguarda l’attacco: chi sarà titolare tra Mattia Destro, El Ropero Santander e Rodrigo Palacio?

Secondo quanto riportato dall’edizione bolognese di Repubblica, la squadra che scenderá in campo a Brescia sarà per nove undicesimi quella che ha battuto la Spal. Eccezioni: Bani al posto di Danilo e probabilmente Palacio titolare in avanti al posto di Destro.